Elazığ'da 2 ay önce Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'i makam odasında öldürüp, intihara teşebbüs eden S. G., bugün hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, 24 Mayıs 2017 tarihinde Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde meydana gelmişti. Medikal işiyle uğraştığı öğrenilen S. G., görüşme bahanesiyle girdiği Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'i odasında 3 el ateş ederek vurmuş, saldırgan daha sonra kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulunmuştu. Başhekim Berilgen 5 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. G., ise sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

2 aydır tedavisi süren S. G.'nin bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. G.'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.