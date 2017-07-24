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Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasında kalan bölgede yürütülen operasyonda 2'si kadın 6 terörist etkisiz hale getirildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:13:27 Güncelleme: 11:14:26

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında, Hakkâri ili ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalı arasındaki bölgede taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda bu sabah saat 08.00'de 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2' si kadın 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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