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Ankara'da şehir magandaları caddede drift yaptı, havaya ateş açtı

Drift yapan araçları izleyen şahıslardan bazılarının havaya silahla ateş açması yürekleri ağza getirdi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:52:58 Güncelleme: 12:03:49 İHA

Ankara'da yolu kapatarak drift yapıp, havaya ateş açan şehir magandaları yürekleri ağza getirdi.

İHA'nın haberine göre Ankara'da bir caddeyi trafiğe kapatan şehir magandaları dehşet saçtı. Trafiğin durmasına aldırış etmeyen şahıslar, cadde üzerinde araçlarla drift yapmaya başladı. Cadde üzerindeki bir apartman sakininin cep telefonuyla çektiği görüntüler, magandaların ne kadar rahat hareket ettiğini gözler önüne serdi. Drift yapan araçları izleyen şahıslardan bazılarının havaya silahla ateş açması yürekleri ağza getirdi. Şehir magandaları, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görmesi üzerine araçlarıyla birlikte kaçtı.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 7 dakika önce
    idam şart idam.. bunlardan 2 taneyi as bakalım bi daha yapan olur mu...
  • Misafir 11 dakika önce
    Delikanliysan niye kaciyorsun.... Erkegim Diye geziyorsun...
  • Misafir 17 dakika önce
    hadi bi yüzsüzlük yaptın arabanı çewirdin döndürdün tertemiz küfürünüde yedin de o silah sıkmak nedir
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