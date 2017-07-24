Adana'da hafta sonu 'Hero' yazılı tişört giydikleri için gözaltına alınan 7 kişi, örgüt bağlantısı bulunmadığı belirlenince serbest bırakıldı. Şüpheliler, 'Hero' yazılı tişörtle FETÖ terör örgütü arasında bir bağ olduğunu bilmediklerini söyledi.

DHA'nın haberine göre Adalet Bakanlığı tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelge ile FETÖ/PYD ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasını istedi. Bu kapsamda Adana'da hafta sonu farklı saatlerde ve adreslerde yaşları 16 ile 25 arasında değişen M.C.A., M.E., H.U., Ş.B.P., G.B., S.E.G. ve E.İ. gözaltına alındı. 'FETÖ/PDY propagandası' yaptıkları iddiasıyla ifadeleri alınan 7 şüpheli aralıklarla çıkartıldıkları Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları bulunmadıkları gerekçesiyle serbest bırakıldı.