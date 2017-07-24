HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Yarın grup toplantımızı Diyarbakır'da yapacağız. Şiddetsiz, taşsız, sopasız, en ufak bir şiddet enstrümanı olmaksızın tamamen bir vicdan ve adalet direnişini ortaya koyacağız. 7 gün 24 saat açık alanda vicdan, demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet ve onurlu barış için nöbet tutacağız." dedi.

Baydemir, HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu belirterek, "Sansür, baskı, haber alma ve medyanın da haber yayma hakkı açısından baktığımızda bugün özü itibariyle Basın Bayramı değil kara bir bayramdır." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekillerinin 163 gündür "rehin alındığını" ileri süren Baydemir, Demirtaş'ın sözlerinden ve muhalefetinden dolayı cezaevinde bulunduğunu ve yargının adeta Demirtaş'ı cezalandırmakla görevlendirildiğini iddia etti.

"4 Kasım darbesinden sonra eş genel başkanımız hakkında iddianameler, fezlekeler oluşturulmaya devam ediliyor. 4 Kasım'dan bugüne kadar 16 fezleke daha hazırlandı." diyen Baydemir, Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan fezlekelerden örnekler verdi. Anayasa Mahkemesine tutuklu milletvekillerine ilişkin çağrılarını yinelediklerini belirten Baydemir, "Geciken adalet adalet değildir ve adaletin geciktirilmesinde içtihadınıza sahip çıkmayışınızın rolü çok büyüktür." dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi talebinin "darbe sürecinin devamı" olduğunu öne süren Baydemir, "Milletvekilliğinin düşürülmesine el kaldırmak darbeye iştirak etmektir. Milletvekilliğinin düşürülmesine 'hayır' dememek, açık ve net söylüyorum iştirak etmektir." ifadesini kullandı.