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Bursa'da aç gözlü martı oltaya takıldı...

Oltasını çeken balıkçı balık yerine çırpınan martıyı görünce oldukça şaşırdı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:36:26 Güncelleme: 12:41:52 İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçının oltasındaki balığı yemeğe çalışan martı, kancaya takıldı. Martıyı, balığını yemek isteği balıkçı kurtardı.

İHA'nın haberine göre, Mudanya ilçesinde balık yakalamak için oltasını denize atan amatör balıkçı, balığı çekmeye başladı.

Balıkçının yakaladığı oltanın ucundaki balığı havadan gören martı, balığı yemek için denize hamle yaptı. Balığı yakalayan martı oltaya takıldı. Oltasını çeken balıkçı ise balık yerine çırpınan martıyı görünce oldukça şaşırdı.

Oltasına takılan martıyı kıyıya çeken ve onu takıldığı iğneden kurtaran balıkçı, martıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra onu özgürlüğüne kavuşturdu. Martının balıkçının oltasına takılma anı ve kurtarılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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