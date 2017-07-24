İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda Nijerya uyruklu kişi karnındaki 1 kilogram kokainle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.



DHA'nın haberine göre, Belçika'nın Brüksel şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu A.O.'nun yutmak suretiyle vücudunda uyuşturucu madde bulundurabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi doktor kontrolüne soktu. Şüphelinin filminde vucudundaki kapsuller görüntülendi. Daralı ağırlığı 1080 gram olan 55 adet kapsül vücuttan doğal yolla çıkarıldı. Şüpheli tutuklanıp cezaevine konuldu.









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