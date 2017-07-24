İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 asker hakkındaki iddianamenin yazımı tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.

İddianamede, biri albay, 3'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, ikisi uzman çavuş ve 42'si de er olmak üzere 50 tutuklu şüpheli yer alıyor. İddianamede, tüm şüphelilerce darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerilerine açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İddianamede, darbe girişimi sırasında 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4. Bölük emrinde görevli subay, uzman çavuş ve şüpheli erler ile söz konusu alayın faaliyetlerini darbe girişimi kapsamında takviye etmek amacıyla görevlendirilen kurmay subay ve kurmay öğrenci subay şüphelilerin eylemleri anlatılıyor.

3 DARBECİ ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi için 53 şüphelinin görevlendirildiği ifade edildi.

Bu şüpheliler arasındaki yüzbaşılar Ömer Faruk Nazlıcan ve Cihan Şahin ile er Emrah Akbulut tarafından vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açıldığı vurgulanan iddianamede, bunun karşılığında güvenlik güçlerince hakkın kullanılması suretiyle yapılan silahlı müdahale akabinde söz konusu üç şahsın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İddianamede, 50 şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca bazı şüpheliler yönünde de çeşitli suçlardan hapis cezası istenen iddianame, başsavcılıkça onaylanarak incelenmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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