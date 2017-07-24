Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak bulunarak imha edildi. İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, Bingöl 2'nci Jandarma Komando Komutanlığı'na bağlı timler, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Kıldiş-92"operasyonu gerçekleştirdi.
5 ODALI SIĞINAK
Kiğı ilçesi İlbey köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda timler, terör örgütü PKK militanlarının kullandığı tespit edilen 5 odalı sığınağı ele geçirdi.
Muhtelif yaşam malzemelerinin çıktığı sığınak, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Bingöl Valiliği açıklamasında, 5 odalı sığınak ele geçirildiğini bildirerek, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı.