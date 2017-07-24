24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:48:49 | Güncelleme: 14:16:31
AA
1
1|20
Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen asteğmenler, meslekleri farklı olsa da vatanı koruma hedefi doğrultusunda zorlu bir eğitime tabi tutuluyor.
2
2|20
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.
3
3|20
Komando brövesi almak isteyenlerin eğitim alabileceği tek yer olan komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslara da ev sahipliği yapıyor.
4
4|20
Okulda yılda dört kez de asteğmenlere komando eğitimleri veriliyor. Vatani görevleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen farklı mesleklere sahip asteğmenler, 3 haftalık temel eğitime alınıyor.
HABERİN DEVAMI
5
5|20
Temel eğitimin ardından asteğmenler 10 hafta boyunca çoğunluğunun görev yapacağı terörle mücadele bölgelerine benzer arazilerde eğitimlerine devam ediyor.
6
6|20
Her saat diliminde görev yapma kabiliyetini kazanmak için farklı zamanlarda günde 15 saat boyunca eğitim faaliyetlerini sürdüren asteğmenler, 13 hafta boyunca öğrendiklerini gerçekleştirdikleri tatbikatla sonlandırıyor.
7
7|20
Senaryo gereği helikopterle düşman bölgesine hava hücum harekatıyla yakın bir noktaya bırakılan asteğmenler, bırakıldıkları bölgede ilk olarak kendi güvenliklerini sağlıyor.
8
8|20
Daha sonra düşman bölgesine sızmaya başlayan asteğmenler, düşman unsurlarının gerçekleştirdiği pusuya anında karşılık vererek tehdit unsurlarını bir bir yok ediyor.
HABERİN DEVAMI
9
9|20
Bulundukları bölgeyi düşman unsurlarından temizleyen asteğmenler, daha sonra dost bölgeye sıyrılıyor.
10
10|20
Eğitimlerini tamamlayanlar, başta terörle mücadelenin yoğun olarak gerçekleştiği yerler olmak üzere Türkiye'nin farklı birliklerine gönderiliyor.