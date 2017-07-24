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Komandoların meslekleri farklı hedefleri vatan

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:48:49 AA

  • 1 Komandoların meslekleri farklı hedefleri vatan
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    Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen asteğmenler, meslekleri farklı olsa da vatanı koruma hedefi doğrultusunda zorlu bir eğitime tabi tutuluyor.

  • 2 Komandoların meslekleri farklı hedefleri vatan
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    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.

  • 3 Komandoların meslekleri farklı hedefleri vatan
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    Komando brövesi almak isteyenlerin eğitim alabileceği tek yer olan komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslara da ev sahipliği yapıyor.

  • 4 Komandoların meslekleri farklı hedefleri vatan
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    Okulda yılda dört kez de asteğmenlere komando eğitimleri veriliyor. Vatani görevleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen farklı mesleklere sahip asteğmenler, 3 haftalık temel eğitime alınıyor.

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  • 5 Komandoların meslekleri farklı hedefleri vatan
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    Temel eğitimin ardından asteğmenler 10 hafta boyunca çoğunluğunun görev yapacağı terörle mücadele bölgelerine benzer arazilerde eğitimlerine devam ediyor.

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