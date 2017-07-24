Karaman'da otomobilin motor kaputuna oturan bir kişinin, yol ortasında bozulan otomobili ayaklarıyla itmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İHA'nın haberine göre, Konya Yolu Caddesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülerde, arıza yapan otomobili kendi imkanları ile götürmeye çalışan gençler ilginç görüntüler oluşturdu. Görüntülerde arkadaki otomobilin motor kaputuna oturan bir kişi, ayaklarını öndeki bozulan aracın bagaj kapağına dayayarak itiyor. Arkadaki otomobil ile yavaş bir şekilde hareket ederek öndeki otomobili ayaklar vasıtası ile iten şahıs, yoldan gelen diğer araçların korna seslerini duymazdan geliyor. Trafiğin yoğun olması sebebiyle arkadan gelen araçların birkaç saniyeliğine durması da gözlerden kaçmıyor. Tehlikeye aldırış etmeyen şahıslar ise, yollarına devam ederek gözden kayboluyor.