TBMM İdare Amiri Uslu, Meclis'te muhalefet kulisine Atatürk'ün ebru sanatıyla yapılmış portresini astıklarını belirterek, "Atatürk karşıtıymışız gibi gösterilmemiz doğru değil. Toplumun ortak değerlerlerine en fazla özen ve saygıyı gösteren parti AK Parti'dir." dedi.

Uslu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimi siyasetçiler tarafından, yakışıksız ifadelerle, "Atatürk karşıtıymış gibi" gösterilmek istenildiklerini bildirdi.

Atatürk'ün manevi kişiliğine yakışmayan bir posterin muhalefet kulisine daha önce asılmak istendiğine dikkati çeken Uslu, Mecliste Atatürk portresine değil, üniformalı Atatürk portresine itiraz ettiklerini vurguladı.

Uslu, şunları kaydetti:

"Genelkurmay'da Atatürk'ün sivil resmi ne kadar yanlışsa TBMM'de de üniformalı resmi o kadar yanlıştır. Onun için, 15 Temmuz'u yaşamış bir Meclis'e üniformalı Atatürk resmi olmazdı. Bunun yanında, sanata ve estetiğe uygun olmayan 'korsan' bir Atatürk resmi de buraya yakışmaz. Biz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir resmin buraya konulması için çalıştık ve Ebru sanatıyla yapılmış bir fotoğrafı muhalefet kulisine koyduk. Atatürk karşıtıymışız gibi gösterilmemiz doğru değil. Toplumun ortak değerlerlerine en fazla özen ve saygıyı gösteren parti AK Parti'dir."

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