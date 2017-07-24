TBMM Başkanı İsmail Kahraman, uluslararası toplumu, Kudüs'te yürütülen insan hakları ve inanç hürriyetine karşı işlenen suçlar konusunda duyarlı, tepkili olmaya çağırarak, "İslam ülkelerini de Filistinli kardeşlerimizin meselelerine sahip çıkma noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Kahraman ve grup başkanvekilleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı birer konuşma yaptı.

Kahraman, Filistin'in kalbi Kudüs'te, bütün İslam aleminin kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'da herkesi üzen gelişmeler olduğunu anımsattı.

Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal mekanı olduğuna işaret eden Kahraman, İsrail hükümetinin, işgal altında tuttuğu Filistin toprakları ve Kudüs'te, yıllardan beri Müslümanlara karşı tecrit politikası izlediğini belirtti.

Kahraman, bu uygulamaların, Mescid-i Aksa'nın kapısına kadar dayandırıldığına dikkati çekerek, kendileri için hangi inançtan olursa olsun ibadethanelerin, kutsal mekanlar olduğunu vurguladı. Kutsal mekanların, her türlü saldırıdan masun olduğunu dile getiren Kahraman, ibadethanelerin, insanların kendilerini Allah ile başbaşa hissettikleri hür mekanlar olduğunu aktardı.

Bu mekanların, askeri ya da siyasi saiklerle çekişme alanı olarak görülmesinin son derece yanlış olduğunu belirten Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İster Müslüman ister Hristiyan ister Yahudi olsun, insanlar mabetlere hulusi kalp ile ibadet etmeye gitmektedirler. İsrail güvenlik makamlarının, namaz kılmak ve dua etmek için Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanların üzerini metal detektörlerle aramak istemesi, terörist muamelesi yapmaktan farksızdır. Filistin halkına karşı yıllardır devam eden sindirme politikası, yanlıştır, kabul edilemez. İsrail Devleti'nin yürüttüğü güvenlik politikaları, inanç hürriyetine ve insan haklarına aykırıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkıyla birlikte Filistinli kardeşlerinin yanındadır.

Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail hükümetinin tek taraflı, saygısız, baskıcı, kışkırtıcı ve huzur bozucu uygulamaları konusunda uluslararası topluma yaptığı çağrıyı, TBMM olarak tümüyle destekliyoruz. TBMM Başkanı olarak, uluslararası toplumu, Kudüs'te yürütülen, insan hakları ve inanç hürriyetine karşı işlenen suçlar konusunda duyarlı ve tepkili olmaya davet ediyorum; İslam ülkelerini de Filistinli kardeşlerimizin meselelerine sahip çıkma noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyorum. "

Kahraman, İsrail hükümetinden, Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamak konusunda Filistin hükümeti ile barış masasına oturup, kendilerinden beklenen adımları atmasını beklediklerini vurgulayarak, "İşgal ettiği Filistin topraklarından çekilerek, Ortadoğu'da barışı kalıcı hale getirmek için uluslararası toplum tarafından yapılan çağrılara kulak vermelidir. Bu noktada müspet gelişmeler olmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

"KINAMAYI ÖNEMSİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis başkanlarının, belli aralıklarla da olsa Genel Kurulu yönetmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Özel, bunun Meclis Başkan'ın Genel Kurula yönelik özeni gösterdiğini bildirdi.

Bugün TBMM İçtüzük değişikliğinin görüşüleceğini anımsatan Özel, bu teklifin temel kanun olarak gündeme alınamayacağını savundu. Özel, Kahraman'ın, grup başkanvekilleriyle yapacağı bir toplantının yararlı olacağına değinerek, aksi halde yapılacak işin Meclis tarihine kara leke olarak geçeceğini ifade etti.

Özel, İsrail ile ilgili olarak TBMM Genel Kurulundan, TBMM Başkanı'nın ağzından bu konunun kınanmasını önemsediğini belirterek, hükümetin sessizliğini, lafla peynir gemisi yürütmesini, müeyyidesizliğini, ayıplı bir durum olarak gördüklerini söyledi.

Filistin meselesinde, direnişin, Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin arkasında olan bir siyasi gelenekten geldiklerini anlatan Özel, İsrail ve arkasındakilerin İstanbul'a çıkardıkları filoyu denize dökmekle övündüklerini kaydetti.

"İBADET ENGELLENEMEZ"

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerinde geliştirdiği şiddet, baskı politikalarının onların ibadetlerini engelleyebilecek noktasına varmasından, kaygının ötesinde rahatsızlık duyduklarını, şiddetle kınadıklarını söyledi. Yıldırım, bunu söylerken iktidarın enerjisini Katar'a odakladığını öne sürdü.

Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Yıldırım, hangi dinde olursa olsun hiçbir halkın ibadet etmesinin engellenemeyeceğine dikkati çekti.

Yıldırım, geçen cuma günü Yüksekova'da sivil alanda, cuma namazını kılmak isteyenlere güvenlik güçlerinin saldırdığını savunarak, "Mescid-i Aksa'da yapılan saldırı, engelleme ne kadar kabul edilemez ise Yüksekova'daki bu durum da kabul edilemez. Neve Şalom sinagoguna saldırı da İsrail'in terör politikalarına cevap olamaz, bir ibadethaneye saldırı bir başka saldırıyla giderilemez." dedi.

"ORTAK MİRAS, ŞEREF, NAMUSUMUZDUR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ibadethanelerin kutsal mekanlar olduğunu, her türlü saldırıdan masun olduğunu bildirdi. Akçay, İsrail'in uygulamalarının baskıcı ve saygısızca, insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti.

İslam'ın kutsal mekanlarından, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın, İsrail tarafından resmen ve fiilen bir kez daha işgal edildiğini vurgulayan Akçay, "Mescid-i Aksa biz Müslümanların ortak mirası, şerefidir, namusudur. İsrail'in bu haksız, hukuksuz, saygısız faaliyetlerini kınıyor, reddediyoruz. İsrail'i, bu son derece vahim saldırıdan vazgeçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

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