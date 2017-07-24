Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.



Terme Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada ölen Göktuğbey ve kardeşi Alptuğbey Tekcan'ın cenazeleri, Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Rıdvan Bey Camisi'ne getirildi. İki kardeşin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

POLİS NEZARETİNDE GETİRİLDİ



Güvenlik güçlerine teslim olan olayın şüphelilerinden Tekcan kardeşlerin babası Turan Tekcan da polis nezaretinde cenaze namazına katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Tekcan, cenaze namazına kadar tabutların yanına getirilen sandalyede oturdu.





Olayda ölen Murat Aşar'ın cenazesinin ise ikindi vakti kılınacak namazın ardından Göğceli Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.



Terme Caddesi'nde önceki gece aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı.