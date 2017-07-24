Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından, üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri için yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) başvuruları yarın sona eriyor. Peki, DUS başvuruları nasıl yapılır? İşte 2017 DUS başvuru kılavuzu...

DUS BAŞVURU KILAVUZU 2017

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecektir.

2017 DUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

2017–DUS Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 150 dakika sürecek.

DUS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

DUS'a başvurular ÖSYM tarafından 18-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınmaktadır. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler aralığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirecekler.

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2017-DUS ’a başvurabilirler:

a) Diş tabibi olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak .

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)’na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

DUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar 150,00 TL olan sınav aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvu racak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

dus başvuru kılavuzu 2017

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