Ereğli Belediyesi'ne ait şehir mezarlığında oyun oynarken görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan iki bayan işçinin iş akitlerine son verildiği bildirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında İŞ-KUR tarafından Karadeniz Ereğli Belediyesinde görevlendirilen 6 aylık geçici işçilerin, sosyal medyada yer alan görüntüleri üzerine yapılan inceleme sonrası, 2 çalışanın iş akitlerine son verildiği belirtildi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın talimatı ile soruşturma başlatıldığı ve oyun oynayan kişinin Y.A, görüntüyü çeken kişinin de A.Ç. isimli bayanlar olduğu belirtilen açıklama şöyle:

"Kadın işçilerin TYP kapsamında İŞ-KUR tarafından Ereğli Belediyesinde görevlendirilen 6 aylık geçici işçiler olduğu tespit edilmiş, belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünde görevlendirilen TYP personellerine işe başlamadan önce verilen eğitimde, mezarlıklardaki çalışma koşulları ve uyulması gereken kurallar tebliğ edilmesine rağmen, görüntülere yansıdığı şekilde Ereğli Belediyesi'nin kurumsal kimliğine uymayan, hizmetleriyle bağdaşmayan görüntüler üzerine her iki TYP personelinin 25 Temmuz itibaren belediyedeki iş akitlerine son verilmiştir. Gerekli evraklar, İŞ-KUR Karadeniz Ereğli şubesine gönderilmiştir."

Sosyal paylaşım adresinde yer alan ve Ramazan ayında çekildiği iddia edilen görüntülerde Ereğli Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda müzik eşliğinde oyun oynayan kadın yer alıyor.