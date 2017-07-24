Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz 2017 Pazar günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında adaylar DGS ile hangi bölümlere tercih yapabileceğini araştırmaya başladı. Peki DGS bölümleri nelerdir? İşte DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler!

DGS BÖLÜMLERİ (2017)

Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmesi için katılım sağladığı DGS, Pazar günü ülke genelinde tek oturumda yapıldı. Sınav sonrasında öğrenciler DGS puanıyla geçiş yapabilecekleri bölümleri araştırmaya başladı.

Bu konu ile ilgili güncel bir döküman yayınlayan ÖSYM, DGS ile ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarını listeledi.

Sınava katılan öğrenciler bu liste üzerinden mezun oldukları ön lisans programından hangi lisans programlarına geçiş yapabileceklerini kontrol edebilecekler.

GEÇİŞ YAPABİLECEĞİNİZ DGS BÖLÜMLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2017 - DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirilen ve 140 dakika boyunca sorulan zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabalayan öğrenciler, sınavın ardından DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

ÖSYM'nin sınav ve sonuç açıklama sayfasında yer alan bilgiye göre, 2017 DGS sonuçları 14 Ağustos 2017 tarihinde erişime açılacak ve öğrenciler puanlarını görüntüleyebilecekler.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak ve öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi'ni kullanacak.

DGS bölümleri

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