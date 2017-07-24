Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde tatil için bulunduğu Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu İzmir'de toprağa verildi.

Kurtoğlu'nun (39) cenazesi, Karşıyaka ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde, baba Ali, anne Simin Kurtoğlu ile kız kardeşi Canan Dereli, taziyeleri kabul etti.

Kurtoğlu'nun cenaze namazını, 2 yıl önce genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldıran Beşikçioğlu Camisi İmam Hatibi Adem Uran kıldırdı.

Cenaze namazının ardından söz isteyen Kurtoğlu'nun babası Ali Kurtoğlu, 39 yaşındaki oğlunun çok sevecen sevilen bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Yaşamı boyunca oğlu Sinan'a çok iyi baktıklarını ifade eden baba Ali Kurtoğlu, "Ümit ediyorum ki şimdi de Rabbim ona çok iyi bakacak. Oğlumuzun mekanını cennet eylesin. Günahları varsa affetsin, mekanı cennet olsun. Oğlumla bir kez daha gurur duydum. Bu kadar seveni olduğunu bugün camiyi dolduranları görünce anladım." diye konuştu.

Cenaze namazını kıldıran imam hatip Adem Uran da "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, mekanı cennet olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Kurtoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Muğla açıklarında 21 Temmuz 01.31'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem, İstanköy Adası'nın merkezinde geniş çapta hasara neden olmuş, adada tatil için bulunan Sinan Kurtoğlu yaşamını yitirmiş, burada mahsur kalan, aralarında yaralıların da olduğu çok sayıda Türk vatandaşı, depremin ardından Bodrum'a getirilmişti.

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Sinan Kurtoğlu