ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Hakkari'de operasyon: Tepeye Türk bayrağı dikildi, 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:51:33 AA

Hakkari'de 7 gün süren "Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1" operasyonunda PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi ve 2 terörist teslim oldu. Operasyon sonrası bölgeye Türk bayrağı dikildi

  • 1 Hakkari'de operasyon: Tepeye Türk bayrağı dikildi, 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    1 | 11

    Hakkari'de 7 gün süren "Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1" operasyonunda PKK'lı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin teslim olduğu bildirildi.

     

  • 2 Hakkari'de operasyon: Tepeye Türk bayrağı dikildi, 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    2 | 11

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat birliklerince 10 Temmuz 2017'de Yüksekova ilçesi, Buzul Dağları kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkisinde gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun 7 gün sürdüğü belirtildi.

     

  • 3 Hakkari'de operasyon: Tepeye Türk bayrağı dikildi, 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    3 | 11

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • 4 Hakkari'de operasyon: Tepeye Türk bayrağı dikildi, 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    4 | 11

    "İnsansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1 müşterek operasyonu kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyon esnasında 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim olmuştur. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Hakkari'de operasyon: Tepeye Türk bayrağı dikildi, 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    5 | 11

    Daha sonra yapılan arazi arama taramasında 60 adet el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 81 milimetrelik havan nişangahı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 6 adet şarjör ve 160 adet mühimmat ele geçirilmiştir."

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir
    Var olsunlar inşallah
  • Misafir
    Rabbim sizleri her daim korusun
  • Misafir
    Güvenlik güçlerimize helal olsun,ellerine sağlık.
Kalan karakter : 2000