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Fatih'te yolun çökmesi sonucu cadde trafiğe kapatıldı

Fatih Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu 1.5 metre çapında bir çukur oluştu

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 21:00:12 Güncelleme: 21:03:45 AA

İstanbul Fatih'te çökme meydana gelen cadde trafiğe kapatıldı.

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Yedikule istikametinde meydana gelen çökme sonucu, yolda yaklaşık 1.5 metre çapında bir çukur oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökmenin oluştuğu bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, çukurun çevresinde güvenlik önlemleri alarak, caddeyi itfaiye araçları ile trafiğe kapattı. Ekipler çökmenin meydana geldiği yerde incelemelerini sürdürüyor.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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