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TÜBİTAK uzmanının evde yaptığı deney facia ile sonlandı

TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan 52 yaşındaki Tuncay Özışık'ın eşi ve çocukları ile yaptığı deney patlamaya neden oldu. Patlama sonucunda Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık'ın elleri koptu, gözü ve yüzü yaralandı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:27:35 Güncelleme: 22:33:04 DHA

Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın elleri koptu.

DHA'nın haberine göre; olay, Konyaaltı ilçesinde saat 20.00'de meydana geldi. İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TUG'da görevli  52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı. Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi. Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi. Patlamada Altuğ Özışık'ın elleri kopup gözü ve yüzü yaralanırken, baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı.

Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlama nedeniyle evde olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 5 dakika önce
    Allah yardım etsin be şifa versin hepsine.
  • Misafir 18 dakika önce
    Ne üretiyorlardi amaç neydi acaba
  • Misafir 27 dakika önce
    Allah yardımcınız olsun. İnsallah iyilesebilir kardeşimiz
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