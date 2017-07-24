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Şanlıurfa'da vatandaşlar alkollü gençleri dövdü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde alkollü oldukları iddia edilen gençler çevredekileri rahatsız edince vatandaşlar tepki gösterdi, polis öfkeli kalabalığa müdahale etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 23:34:49 Güncelleme: 25 Temmuz 2017 Salı, 00:09:40 DHA

Şanlıurfa'da, alkollü olduğu ileri sürülen 2 genç, belediye önünde bıçakla yoldan geçenlere dehşet saçtı. Vatandaşların tepki gösterdiği gençler, dövülerek polise teslim edildi.

DHA'nın haberine göre; olay, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen isimleri öğrenilemeyen 2 genç, ellerindeki bıçaklarla yoldan geçenleri korku dolu anlar yaşattı. Durum polise bildirdi.

Bu sırada belediye önünde toplanan bazı vatandaşlar ise yoldan geçenleri endişelendiren ve uyarılara rağmen bıçaklarını bırakmayan gençleri tekme tokat dövdü.

 

Alkollü iki genç, bu sırada bölgeye gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Polis tarafından gözaltına ve hafif yaralı olan 2 genç, hastanede tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 12 dakika önce
    Alkol zararlıdır
  • Misafir 24 dakika önce
    HELAL OLSUN
  • Misafir 1 saat önce
    Helal be !
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