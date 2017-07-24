15 Temmuz’da hain darbe girişimi sırasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Harun Kodalak, darbe gecesi yaşananların perde arkasını HABERTÜRK’e anlattı.

Darbeciler hakkında soruşturma başlatan ve ilk gözaltı kararlarını veren Kodalak FETÖ’nün 15 Temmuz öncesinde sadece yargı değil devletin tüm kurumlarına çok profesyonelce sızdığını belirterek “HSYK’yı ele geçirince yargıyı baştan aşağı dizayn ettiler. Bunun sonucunda da yargı kumpaslarının startını verdiler. 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı’nı almaya kalktılar. Ardından 17-25 Aralık hadiseleri yaşandı. Yargıyı silah olarak kullanarak, hükümeti devirmeye çalıştılar. Bu da çok net bir darbe teşebbüsüydü. Ancak başarılı olamadılar” dedi.

DARBE GECESI SORUŞTURMA

Kodalak FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz’da yaşananları ise şöyle anlattı: “Cuma günü mesai bitti, saat 20.00 gibi eve gittim. Biz bu örgüte yeni bir operasyon planı yaparken örgüt çoktan darbeye başlamış haberimiz yok. Oğlumun aramasıyla girişimden haberdar oldum. Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ı arayarak bilgi aldım. Eşime, ‘Sen bize çanta hazırla’ dedim. Eşime çocuklarıma sarıldım. Herhalde dedim artık son görüşüm.”

HSYK üyesi Muharrem Özkaya’nın arayarak soruşturma başlatma telifinde bulunduğunu aktaran Kodalak “Adalet Bakanı Bekir Bey’i aradım, ‘Soruşturma açmayı düşünüyorum’ dedim. ‘İyi olur’ dedi. Emniyet Müdürü Mahmut Bey’i aradım. ‘Şu andan itibaren darbeciler hakkında yakalama ve gözaltı talimatını size iletiyorum’ dedim. Bunu da basın yoluyla duyurdum. İlk soruşturmayı açmam moral verdi, tüm teşkilata ve güvenlik birimlerine” ifadesini kullandı.

‘UYANIK OLMAK LAZIM’

BAŞSAVCI Kodalak, “Örgütün yeni bir darbe girişimine kalkışabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Biz 15 Temmuz öncesinde kamuoyunu inandırmakta zorlandık. Birçok kesimi, hain terör örgütünün silahlı bir terör örgütü olduğuna inandıramıyorduk. Ama bu hainler 15 Temmuz gecesi kendi kendilerini deşifre ettiler. Silahsız halkın üzerine saldırarak gerçekten ne kadar zalim bir silahlı terör örgütü olduklarını gösterdiler. Darbe 5-10 yıl içerisinde mümkün değil ama su uyur düşman uyumaz. Elbette tekrar palazlanma ihtimalleri var. Uyanık olmak lazım.”