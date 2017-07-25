Almanya’da 23 yaşındaki Hatun Sürücü'nün ‘yaşam tarzı’ nedeniyle 2005’te ‘aile meclisi kararı’yla küçük kardeşi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, 12 yıl sonra yeni gelişme yaşandı. İstanbul’da devam eden yargılamada savcı, beraat eden iki büyük ağabeyin cezalandırılmasını istedi.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Berlin’de yaşayan 23 yaşındaki Hatun Sürücü, küçük yaştaki kuzeniyle evlendirilip Türkiye’ye gönderildi. Bir çocuk sahibi olan genç kadın evliliğin yürümemesi üzerine oğlunu alıp Almanya’ya, ailesinin yanına döndü. Ailesinin ‘rahat davrandığı’ ve ‘süslendiği’ için rahatsız olduğu Hatun, bir ev tutup oğluyla beraber yeni bir hayat kurmaya çalıştı. Ancak Hatun’u Berlin’deki evinde 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde en küçük kardeşi Ayhan öldürdü.

‘DELİL YOK’ BERAATI

Cinayet Almanya’yı derinden sarstı, Sürücü’nün yaşamı filmlere konu oldu. Ayhan’a 9 yıl 3 ay hapis cezası veren Alman Eyalet Mahkemesi ancak olayın arka planında ağabeyler Mutlu ve Alparslan’ın olduğunu belirledi. Cezaevi serüveni 14 ay süren 2 ağabey, delil yetersizliğinden beraat etti. İkili Türkiye’ye döndü, 3 yıl önce tahliye olan Ayhan da sınır dışı edilerek Türkiye’nin yolunu tuttu.

Alman Mahkemesi Mutlu ve Alparslan hakkında soruşturmanın eksik yapıldığını belirterek kararı bozdu. Türkiye Sürücü kardeşleri iade etmedi ve dosyayı aldı. Ancak 20’şer yıl hapisleri istenen kardeşler ‘delil yok’ denilerek yeniden beraat etti.

Karara itiraz eden savcı, kardeşlerin telefonlarının verdiği baz sinyallerinin daha önceden olayı kurguladıklarına delil olduğunu belirtti ve sanıklara ceza verilmesi gerektiğini belirtti.