Almanya’nın Hamburg kentinde 23 Haziran’da ortadan kaybolan Türk boksör Tunahan Keser’in ölüm haberi aileye ulaştı ancak ardındaki sır perdesi hâlâ aralanamadı. Baba Cemil Keser’e göre ormanda bulunan ceset oğluna ait. Ancak anne Hediye Keser’e göre DNA ve Adli Tıp raporu çıkmadan bunu söylemek mümkün değil.

Baba Cemil Keser, “Polis cesedi bulduğunu söyledi. Nasıl emin olduklarını sordum. ‘Sol kolunda boks eldiveni, kalbinin üstünde de tuğra dövmesi var’ dediler. Ayrıca, boks eldiveni figürlü bir kolyesi ile altın yüzüğü olduğunu söylediler. O zaman cesedin Tunahan’a ait olduğunu anladım. 1 ay geçtiği için ceset çürümeye başlamış, teşhis etmedim. Adli Tıp ve DNA sonuçlarını bekliyorum” diye konuştu.

BAHİS MAFYASI İDDİASI

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, oğlunun antrenörü Khoren Gevor’un da vurulduğuna dikkat çeken baba Keser, “Tunahan antrenörünün gece vurulduğundan habersiz sabah işe gitti. O gün 17.00 sıralarında da ortadan kayboldu. Vücudundan birden fazla kurşun varmış. Biri dizinden. Muhtemelen Tunahan’ı da antrenörü gibi dizinden vurdular” dedi.

İptal edilen boks organizasyonuna katılması beklenen oğlunun şampiyon olacağına kesin gözüyle bakıldığını da söyleyen Keser, “Bahis mafyası, Tunahan ve antrenörünün böyle büyük organizasyonlarda olmasını istemiyorlardı. Bu yüzden oğlumun başına bunlar geldi” dedi.

Türk boksör Tunahan Keser’in cenazesi önümüzdeki günlerde memleketi İzmir’de defnedilecek.