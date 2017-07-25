Trabzon’da oturan Onur Gülertürk (36), 9 yıl önce büyük bir aşkla sevdiği Şeyda Gülertürk ile evlenerek mutluluğa ilk adımını attı. Bir süre sonra hamile kalan Şeyda Gülertürk, 2009 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirmek için hastaneye yattı. Gülertürk çifti doğacak çocuklarını kucaklarına almayı hayal ederken, doğumdan bir gün sonra Şeyda Gülertürk hayatını kaybetti. Trabzon’da duş-kabin işi yapan Onur Gülertürk, yaşadığı bu acının ardından kendini kızına adadı. Gülertürk, hafta sonu olması nedeniyle kızını da yanına alarak Yalıncak Mahallesi’nde bulunan plajda vakit geçirmeye başladı.

BİR ANDA AKINTIYA KAPILDI

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Gülertürk, denize atlayarak iki kişiyi zorlukla sığ bir yere getirmeyi başardı. Ancak 2 kişiyi kurtararak yorgun düşen Gülertürk, yaşanan akıntı nedeniyle bir anda sulara kapılarak gözden kayboldu. İyi derecede yüzme bilmesine rağmen akıntıya karşı koyamayan talihsiz adamı bulmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Afet ve Acil Durum ekiplerince yarım saatlik bir arama sonucunda sudan çıkartılan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hasta nesi’ne kaldırılan Gülertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçirenlerden iki kişi ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Onur Gülertürk’ün cenazesi dün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.