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İstanbu Hava durumu 25.07.2017

Hava durumu 25.07.2017

İstanbul'da cumadan itibaren sağanakla birlikte sıcaklıkların 5 derece kadar düşeceği öngörülüyor

25 Temmuz 2017 Salı, 10:38:01 Güncelleme: 11:22:16 AA

İstanbul'da cuma gününden itibaren sağanak etkili olacak.

Aşırı yağışlarla birlikte sel felaketinin yaşandığı kentte bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı artarak 35 dereceleri bulacak. Bir süre böyle devam etmesi beklenen aşırı sıcaklar, cumadan itibaren ise sağanağın etkisini göstermesiyle düşerek, mevsim normalleri seviyesine inecek.

İL İL HAVA DURUMU

Son tahminlere göre, bugün kentte son dönemin en sıcak günü yaşanacak. Derecelerin 34'ü göstereceği kentte hissedilen sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Ayrıca, rüzgarın da saatte 4 kilometre civarında esmesiyle bunaltıcı hava etkili olacak.

Kentte cumaya kadar ise sıcağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Buna göre İstanbul'da yarın ve perşembe en düşük sıcaklığın 23, en yüksek ise 33 derece olması öngörülüyor. Ayrıca, az bulutlu havanın perşembe günü parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün rüzgar hızının saatte 21 kilometre civarına çıkmasıyla İstanbulluların biraz olsun serinlemesi bekleniyor.

CUMA SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'da cumadan itibaren ise sağanakla birlikte sıcaklıkların 5 derece kadar düşeceği öngörülüyor. Bu kapsamda cuma günü kentte sıcaklığın en düşük 22, en yüksek ise 29, cumartesi de en düşük 22, en yüksek 30 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar hızının ise saatte 17 ila 21 kilometre arasında değişmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 7 dakika önce
    Bolca konut başkada bir şey yok istanbulda
  • Misafir 16 dakika önce
    dışarı çıkarken yanınıza deniz simidi almayı unutmayın
  • Misafir 24 dakika önce
    AYNEN ARKADAŞA KATILIYORUM HER BELEDİYE DEĞİŞİK PERİYODLARDA SÜREKLİ KALDIRIM TAŞI DEĞİŞTİRİYOR KALDIRIM TAŞINA HARCIYA PARLARLA DEPREME DAYANIKLI EVLER YAPSIN VATANDAŞA ÜCRETSİZ
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