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'Kalkışma' Harvard kütüphanesinde

102 gazetecinin 15 Temmuz gecesini anlattığı kitap, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'ın kütüphanesine girdi

25 Temmuz 2017 Salı, 10:52:30 Güncelleme: 10:58:57 HABERTURK.COM

15 Temmuz darbe girişimini gazetecilerin gözünden anlatan 'KalkışMA' kitabı dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesinde yerini aldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından basılan kitap, 102 habercinin 'o gece'yi kaleme almasından yola çıkılarak hazırlandı.

Kitapta, "O Gece" yi anlatanlar arasında Habertürk Ankara bürosundan Aysun Torun, Ümit Yalman, Mehmet Karaca, Fevzi Çakır ve Mahir Kılıç da yer alıyor.

"BÜYÜK GURUR"

Dernek Başkanı Aytekin Polatel, "Kitabı arşivlerine eklemeleri bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu" değerlendirmesinde bulunurken Başkan Yardımcısı Ümit Yalman da, "Meslektaşlarımızın o gece yaşadıklarının tüm gerçekleri ile Harvard Üniversitesi gibi köklü bir kurumda bulunması hem bir onurdur hem de dünyanın kolayca ulaşması açısından önemli bir gelişmedir" dedi.

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