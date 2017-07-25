ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
cumhuriyet gazetesi
GÜNDEM

Cumhuriyet gazetesi davasında ikinci gün

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şıkın da bulunduğu 12si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı

25 Temmuz 2017 Salı, 13:01:32 Güncelleme: 13:02:49 AA

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce büyük salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Güray Tekin Öz, Turhan Günay ve "jeansbiri hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanık avukatları, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı yabancı heyetlerin de izlediği duruşmaya, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır gelmedi.

İzleyici sayısının çokluğu nedeniyle duruşma salonuna gelen bazı kişiler salon dışında kaldı.

MURAT SABUNCU SAVUNMA YAPIYOR

Duruşma, tutuklu sanıklardan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun savunmasıyla sürüyor.

Bu arada, Sabuncu'nun savunması sırasında yanında jandarma görevlilerinin bulunmasına avukatlar itiraz etti. Bunun üzerine Murat Sabuncu, yanında jandarma olmadan savunmasına başladı.

  • cumhuriy
  • cumhuriyet davası
  • Can Dündar
  • Murat Sabuncu
  • KADRİ GÜRSEL
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER