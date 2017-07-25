İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce büyük salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Güray Tekin Öz, Turhan Günay ve "jeansbiri hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanık avukatları, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı yabancı heyetlerin de izlediği duruşmaya, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır gelmedi.

İzleyici sayısının çokluğu nedeniyle duruşma salonuna gelen bazı kişiler salon dışında kaldı.

MURAT SABUNCU SAVUNMA YAPIYOR

Duruşma, tutuklu sanıklardan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun savunmasıyla sürüyor.

Bu arada, Sabuncu'nun savunması sırasında yanında jandarma görevlilerinin bulunmasına avukatlar itiraz etti. Bunun üzerine Murat Sabuncu, yanında jandarma olmadan savunmasına başladı.

cumhuriy

cumhuriyet davası

Can Dündar

Murat Sabuncu

KADRİ GÜRSEL