Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ elebaşına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yönelik olarak ""Bir densiz '15 Temmuz'u Atatürkçüler, ulusalcılar yapmış olabilir' diyor. Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi? Yine o dönemde de mazlumlara biz sahip çıktık." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Bodrum ve çevresinde bir deprem yaşadı ama belediyelerimiz, belediye başkanlarımız süratle olaya müdahil oldular. Bütün Bodrumlulara buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim."

"Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde felaket yaşandı. Dolu ve yağış, tam bir felakete yol açtı. 95 bin 400 hektar arazi zarar gördü, 1350 çiftçi etkilendi. Kanun kapsamına felaketin alınmasını istediler. Zararın giderilmesi de milletvekilleri arkadaşlarımız tarafından TBMM'ye yansıdı."

"109 YIL SONRA TÜRKİYE'DE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ YOK"

"Basın özgürlüğü önemli, sadece bizim için değil, demokrasisi gelişmiş bütün ülkeler için basın özgürlüğü 4. güç olarak tanınır. Dün 24 Temmuz'du. Basın bayramı ve basından sansürün kaldırılışının 109. yılıydı. 109 yıl sonra Türkiye'de medya özgürlüğü yok. Geldiğimiz acı tabloya bakın. Basın özgür olacak ki vatandaş doğru haber alsın. Medya özgütlüğü şu anda Türkiye'de yok. Aynı gün, İstanbul'da adliye sarayında Cumhuriyet gazetesinin davası görülüyor. Cumhuriyet'le yaşıt bir gazete. Şimdi bu gazetenin yazarlarını FETÖ ile ilişkili diye hapse atıyorsunuz. Aklın mantığın alacağı şey değil. Cumhuriyet iddianamasini hazırlayan savcı da FETÖ'den yargılanan birisi. 109 yıl önce Ali Paşa, vasiyetnamesinde şunları yazıyor; Basın özgürlüğü ancak hatalarını düzeltmek istemeyen hükümetler için bir tehlikedir. Vatanın iyiliğinden başka bir şey düşünmeyen bir hükümet için bir nimettir. Çünkü hatayı size basın gösterir."

"BUNLARIN KÜLAHLI BİR ADAMI VARDI YA..."

"Sevr anlaşması nedir? Osmanlı'nın toprak büyüklüğü 5.5 milyon kilometrekareydi. Sevr imzalandığında alan aşama aşama 470 bin kilometrekareye düştü. İzmir'in egemenliğini Yunanistan'a veriyorlar. Toplam Osmanlı'nın ordusu 50 bin kişi olacak diyorlar. Bunların külahlı bir adamı vardı ya, 'Keşke Yunanistan kazansaydı' diyen, ve o adama dokunmayan yargı ve ses çıkarmayan hükümet, onların ikisine de lanet olsun diyorum."

LOZAN ANTLAŞMASI

"Neden Osmanlı bu hale geldi? Neden Osmanlı parçalandı? Hiç bunun üzerinde düşünen yok. Bu ülkeyi kuran irade ben Sevr'i tanımıyorum diyor. Milletin azim ve kararlılığıyla yeni bir Cumhuriyet inşa edildi. Sevr'den 3 yıl sonra yeni bir masa kuruldu, Lozan'da. Atatürk'e dil uzatanlarda vicdan var mıdır acaba? Lozan'ı küçümseyenlerde vicda, ahlak var mıdır? Bunların tamamının bilinmesi lazım. Son 15 yılda Lozan'dan bu yana ilk kez Türkiye toprak kaybına uğradı. 12 adasını Yunanlara teslim etti, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Türbenin bulunduğu yer bize ait. Terör örgütlerinden toprağını bırakıp kaçıyorsun. Sen önce onun hesabını vereceksin. Hangi gerekçe ile kaçırdın, koruyamadın orayı?"

"BURADAN BÜTÜN AB'YE SESLENMEK İSTERİM"

"Dış politika ciddi iştir. İç politikaya malzeme edilmez. Türkiye'nin, 80 milyonun orta ses çıkarması gereken bir alandır. İç politikaya malzeme edersen duvara toslarsın. 15 yıl önce herkesle barışık olan bir Türkiye, herkesle düşman olan bir Türkiye sürecine evrildi. Buradan bütün AB'ye seslenmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir ve Türkiye Cumhuriyeti AKP'den ibaret değildir. Biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Ortadoğu'nun şamar oğlanına dönen bir Türkiye değil. Bir şey söyleyip ertesi gün vazgeçen bir Türkiye değil. Bizim ana hedefimiz bu, amacımız bu."

"İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'DA İBADETİ YASAKLAMASINI ASLA KABUL EDEMEYİZ"

"Son günlerde Filistin yeniden kaynamaya başladı. Biz İsrail ve Filistin halklarının kavga etmesini istemeyiz ama İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da ibadeti yasaklamasını asla ve asla kabul edemeyiz. Her hükümetin her inanca saygı göstermesi lazım. İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadeti yasaklamasını asla kabul edemeyiz. İsrail hükümeti Cenevre protokolünü ihlal etmemelidir. Bir sinagoga Türkiye'de, İstanbul'da saldırı düzenlemek insana saldırı düzenlemektir. Herkesin inancına saygı göstermek hepimizin ortak görevidir. Bir başka yerdeki olay dolayısıyla Türkiye'deki vatandaşlarımızı üzmek doğru değil. Kudüs hoşgörünün merkezi olmalıdır."

"BİR DENSİZ KALKMIŞ, '15 TEMMUZ'U ATATÜRKÇÜLER YAPMIŞ OLABİLİR' DİYOR"

"Bir densiz kalkmış şu açıklamayı yapıyor; "15 Temmuz'u Atatürkçüler, ulusalcılar yapmış olabilir" diyor, bunu FETÖ terör örgütünün lideri diyor. Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi? Yine o dönemde de mazlumlara biz sahip çıktık. AK Parti size devleti teslim etti, savcınıza kurşun geçirmez araba tahsis etti. Onlar size hocaefendi diyorlardı. Her istediğinizi verdiler. 169 general verdiler, üniversiteler verdiler, rektörler verdiler, yüzlerce okul verdiler, yüzlerce dershane verdiler. Emniyet müdürleri verdiler, istihbaratçı sorunumuz var dediniz, istihbaratçılar verdiler, size banka kurdurdular, kurdeleleri kestiniz. Yüzlerce binlerce öğretmen verdiler. müsteşarlar verdiler ve siz daha da ileri gittiniz. Biz Türkiye'nin bütün sırlarınız istiyoruz, kozmik odayı istiyoruz dediniz, kozmik odayı da verdiler. Kozmik odayı bir terör örgütüne vermek vatana ihanettir, ihanet edenler de iktidardadır. Utanmadan sıkılmadan, bu darbe girişimini Atatürkçüler yapmış diyorlar. Asıl sorunlu seninle birlikte sana devleti teslim edendir. Sana devleti teslim edenlerde er geç hesabını soracağız, kimse unutmasın. Demiştik ki bir ipte iki cambaz oynamaz, biri düştü, diğeri duruyor. O da hesabını verecek göreceksiniz."

"SAVCI ŞİMDİ, DOSYAYI YENİDEN AÇMAK İSTİYOR"

"9 Şubat 2009'da flaş diskteki bütün bilgiler bir dosyaya aktarılır ve dosya bir şey yok diye kapanır. Bu flaş bellekte 15 bin subay ve astsubay içeren bilgi ve belge vardı. Yaşam biçimi ve alışkanlıklarına dair bilgiler vardı. 86 general hakkında özel fişleme bilgileri vardı. Örgütle bağları, himmet ilişkileri vardı. Elimine edilmek istenen TSK mensuplarının nasıl şikayet edileceği yazışma örnekleri vardı ve bu dosya 2009'da kapatıldı. 2007'de Tuncay bey teslim ediyor, 2008'de gözaltına alınıyor, 6 yıl hapishanede kalıyor. Orduya teslim ettiği önemli bilgilerin tamamı yine silinir. Tuncay Özkan yargılanırken dönemin başbakanı ben bu davaların savcısıyım diyor. Soru şu; Bu flaş diskteki bilgileri incelemek üzere kurulan Güneş Çalışma Grubu iktidarın bilgisi dahilinde kurulmuş mudur? Kurulmuşsa bu dosya kapatılırken Başbakan kimdi, Adalet Bakanı kimdir, Milli Savunma Bakanı kimdi, onların tamamının açığa çıkması lazımdı. Bu flaş disktekiler yok sayılmasaydı bugün ne 250 şehidimiz ne de 2193 gazimiz olmayacaktı. Şimdi Tuncay bey, yılların gazetecisi, aldığı bilgileri birden fazla yerde tuttu. Savcı şimdi, 15 Temmuz'dan sonra dosyayı yeniden açmak istiyor, diyor ki bilgiler sizde, verin dosyayı açacağız. Bir vatansever olarak her türlü teröre karşı çıkan bir insan olarak biraz sonra gidecek bir örneğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verecek."