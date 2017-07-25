Antalya'da dün akşam evinde meydana gelen patlamada her iki eli bileğinden kopan, anne ve babası hafif yaralanan 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın 20'nci Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği için roket yapmaya çalıştığı kaydedildi.



DHA'nın haberine göre, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, akşam saatlerinde iddiaya göre balkonda roket yapmaya başladı. Bu sırada meydana gelen patlamada, Altuğ Özışık ile yanında bulunan annesi Hatice Özışık ile babası Tuncay Özışık yaralandı.



Patlama üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla binadan çıkan Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. İki eli bileğinden kopan ve sol gözünden yaralanan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Hafif yaralı anne ve baba da aynı hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.





'İKİ ELİNİ DE KAYBETTİ'



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özcanlı, hastanelerine yaralı getirilen Altuğ Özışık'ın dün gece ameliyata alındığını belirtti.



Ameliyatın 5 saat sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Haluk Özcanlı, tüm müdahaleye rağmen hastanın iki elini bileğinden kaybettiğini kaydetti.



Prof. Dr. Özcanlı, "Ortopedi ameliyatından sonra sol gözüyle ilgili gereken tüm müdahale yapıldı. Sol gözün durumu zamanla belli olacak. Takip altında olacak. Gözün ardından plastik cerrahi ekibi yüzündeki doku yaralanmalarına müdahale etti. Şu anda hayati tehlikesi yok" dedi. Prof. Dr. Özcanlı, hastanın tedbir amacıyla tutulduğu yoğun bakımdan ilerleyen saatlerde çıkarılabileceğini söyledi.





ŞENLİK İÇİN ROKET YAPIYORLARMIŞ



Emniyet yetkilileri, Özışık ailesinin 27 Temmuz tarihinde Antalya Saklıkent'te düzenlenecek 20'nci Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği için yakıtla havalanan bir roket yapmaya çalıştığını, patlamanın hangi aşamada yaşandığını henüz bilmediklerini söyledi. Yetkililer, ifadelerin ardından savcılık talimatına göre işlem yapılacağını kaydetti.





antalya

TÜBİTAK