Antalya'da ekonomik sorunları nedeniyle bunalıma giren genç yaşadığı lüks villada tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

İHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sırasında Döşemealtı ilçesi, Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. Ticaretle uğraşan 34 yaşındaki O. B.'nin iddiaya göre, işleri kötü gitti ve borçları arttı. Villada yalnız yaşayan B., girdiği bunalım sonucu sabah saatlerinde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. B.'yi telefonla arayan bir arkadaşı cevap alamayınca villaya geldi. B.'nin hareketsiz durduğunu gören arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve asayiş ekiplerini incelemesinin ardından O. B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

B.'nin, "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bıraktığı öğrenildi.