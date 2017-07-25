Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, bahçeden izinsiz topladığı patlıcan karşılığında 3,5 lira ve not bırakarak helallik istedi.

Eczanede çalışan ve hobi olarak sebze üreten Selahattin Uğurkutu, sabah patlıcan toplamak için bahçesine gittiğinde 3,5 lira ve "6 patlıcan topladım, parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin" yazılı notla karşılaştı.

"NE KADAR PATLICAN TOPLADIYSA HELAL EDİYORUM"

Yaşadığı olayı gazetecilerle paylaşan Uğurkutu, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Patlıcanları toplamak için sabah bahçeye gittiğinde bir kağıt ve yanına bırakılmış parayı gördüğünü anlatan Uğurkutu, "Merak ettim. Önce kağıda baktım ve '6 patlıcan topladım, parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin' yazısıyla karşılaştım. Gururlandım, memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. Bu notu bırakan kişi ne kadar patlıcan topladıysa helal ediyorum." diye konuştu.