ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Antalya
GÜNDEM

Antalya'da bahçeden izinsiz patlıcan alan kişi para bırakıp helallik istedi

Bahçeye gittiğinde not ve parayla karşılaştığını anlatan Selahattin Uğurkutu "Merak ettim. Önce kağıda baktım ve '6 patlıcan topladım, parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin' yazısıyla karşılaştım" dedi

25 Temmuz 2017 Salı, 14:48:39 Güncelleme: 15:02:03 AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, bahçeden izinsiz topladığı patlıcan karşılığında 3,5 lira ve not bırakarak helallik istedi.

Eczanede çalışan ve hobi olarak sebze üreten Selahattin Uğurkutu, sabah patlıcan toplamak için bahçesine gittiğinde 3,5 lira ve "6 patlıcan topladım, parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin" yazılı notla karşılaştı.

"NE KADAR PATLICAN TOPLADIYSA HELAL EDİYORUM"

Yaşadığı olayı gazetecilerle paylaşan Uğurkutu, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Patlıcanları toplamak için sabah bahçeye gittiğinde bir kağıt ve yanına bırakılmış parayı gördüğünü anlatan Uğurkutu, "Merak ettim. Önce kağıda baktım ve '6 patlıcan topladım, parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin' yazısıyla karşılaştım. Gururlandım, memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. Bu notu bırakan kişi ne kadar patlıcan topladıysa helal ediyorum." diye konuştu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 18 dakika önce
    Allah böyle insanlarla karşılaştırsın herkesi
  • Misafir 28 dakika önce
    helal olsun
  • Misafir 29 dakika önce
    Turk insani'na yakisan budur,... .helal olsun.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER