Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gündeme getirdiği FETÖ’nün fişleme dosyalarının bulunduğu Flash belleği savcılığa teslim etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Özkan, Flash belleği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısına teslim etti. Özkan’ın, 24 Mayıs’ta da tanık olarak ifade verdiği belirtildi.

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