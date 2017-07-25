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Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği diski savcılığa teslim etti

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gündeme getirdiği flaş belleği savcılığa teslim etti

25 Temmuz 2017 Salı, 15:38:46 Güncelleme: 15:54:22 HABERTURK.COM

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gündeme getirdiği FETÖ’nün fişleme dosyalarının bulunduğu Flash belleği savcılığa teslim etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Özkan, Flash belleği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısına teslim etti. Özkan’ın, 24 Mayıs’ta da tanık olarak ifade verdiği belirtildi.

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