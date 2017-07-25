Samsun'da 2 oğlu silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de 3 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey Tekcan (20) ve kardeşi Göktuğbey Tekcan (18) ile Murat Aşar (46) hayatını kaybetmiş, Mustafa Salih Semercioğlu (26) ile babası Mehmet Semercioğlu (66) yaralanmıştı.

Mustafa Salih Semircioğlu'nun Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki tedavisi devam ederken, hafif yaralanan babası Mehmet Semercioğlu ile olayda 2 oğlu hayatını kaybeden Turan Tekcan (45) ile oğlu Onurcan Tekcan (28) ve Kerem Öztürk (21) gözaltına alındı.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Baba Turan Tekcan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Onurcan Tekcan, Mehmet Semercioğlu ve Kerem Öztürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerine teslim olan olayın şüphelilerinden Tekcan kardeşlerin babası Turan Tekcan polis nezaretinde cenaze namazına katılmıştı.