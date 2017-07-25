ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ordu
GÜNDEM

Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan şikayetçi oldu

Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı'ndan şikayetçi oldu

Ordu'da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı etkinlik sırasında, protokol tribününde yaşanan arbedeyle ilgili olarak Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz hakkında şikayetçi oldu

25 Temmuz 2017 Salı, 16:53:31 Güncelleme: 17:22:46 DHA

Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Aybastı İlçesi Perşembe Yayla Şenlikleri'nde protokol tribününde meydana gelen arbedenin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. İçişleri Bakanlığı'nın ardından, Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAKAN KURTULMUŞ'UN DA YER ALDIĞI PROTOKOLDE ARBEDE YAŞANMIŞTI

DHA'nın haberine göre; Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki Perşembe Yayla Şenlikleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da bulunduğu protokol tribününde İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz arasında arbede yaşandı. Korumalar ve zabıtaların da karıştığı kavgada Bakan Numan Kurtulmuş, güvenlik gerekçesiyle şenlik alanından uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kavga olayını araştırmak üzere dün Ordu'ya gelen 2 Mülkiye Başmüfettişi'nin ardından, Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Ordu'ya gelen Mülkiye Başmüfettişlerinin olayla ilgili Vali Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret edip bilgisine başvurduğu belirtildi.

Kavga olayının ardından Fatsa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 3 günlük darp ve istirahat raporu alan Emniyet Müdürü Suat Çelik'in (fotoğrafta solda), Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Belediye başkanı Enver Yılmaz (fotoğrafta sağda) hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 52 saniye önce
    kabile devletine döndük, çok ayıp.
  • Misafir 19 dakika önce
    bunlar nasıl adamlar herhalde esnaflar yer kavgası yaptılar Allah akıl fikir versin
  • Misafir 22 dakika önce
    NEKADAR AYIP... OLDUMU
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER