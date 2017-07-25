MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın toplantısında kendisine yönelik açıklamaları ile hedef gösterildiğini söyleyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu, öncülüğünü yürüttüğü siyasi geleneğe yakışmamaktadır" dedi

BAHÇELİ'DEN DAVUTOĞLU AÇIKLAMASI

MHP lideri Bahçeli'ye düzenlediği basın toplantısında, kabine revizyonu öncesi Başbakan Yardımcısı olan Tuğrul Türkeş'in kabine dışı kalmasından sonra yaptığı açıklamalar soruldu.

Bahçeli, "Gidişinden haberimiz yokken gelişinden nasıl haberimiz olacak. Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN YANIT

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Bahçeli'nin açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "Parti içi sorunları şahsımla ilişkilendirmeyi alışkanlık haline getiren Bahçeli'den beklenen, siyasi olgunluktan yoksun tavırlar yerine kendi sorunlarıyla yüzleşme cesaretini göstermesidir" ifadesini kullandı. Davutoğlu, hükümette görev aldığı için Tuğrul Türkeş'e de teşekkür etti.