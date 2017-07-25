Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 9 Temmuz 2017 tarihinde yapılan İkinci YÖKDİL Sınavı'nın ardından adaylar sonuçlar için bekleyişe geçmişti. Sınav sonuçlarını bekleyen adaylar merakla "YÖKDİL ne zaman açıklanacak?" ve "İkinci YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını soruyor. Peki İkinci YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İKİNCİ YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2017)

YDS'den yeteri kadar puan alamayan adaylar için alternatif olarak yapılan YÖKDİL Sınavı'nın ikincisi, 9 Temmuz 2017 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından sonuçlar için bekleyişe geçen adayların bekleyişi devam ediyor. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

İkinci YÖKDİL Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekleyen adaylara resmi bir açıklama yapılmadı ancak tahminlere göre ay sonunda YÖKDİL sonuçları erişime açılacak. Zira adayların üniversitelere lisansüstü eğitim görmek için müracaat edebilmeleri amacıyla YÖKDİL puanlarının belli olması gerekiyor. Bu nedenle müraacat süresi bitmeden önce sınav sonuçları erişime açılacaktır.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YÖKDİL sonuçları, Yükseköğretim Kurulu'nun YÖKDİL için oluşturduğu www.yokdil.yok.gov.tr adresinden erişime açılmaktadır. Adaylar sınav sonuçları açıklandığında bu sayfa üzerinden sonuçları görüntüleyebilir.

Sayfada adaylardan istenen bilgilerin doğru girilmesi ile YÖKDİL sonuçları görüntülenmektedir. Adaylar daha sonrasında puanlarının yettiği bölümlere müracaat edebilecekler.

YÖKDİL SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL sonuçları

İkinci YÖKDİL sonuçları

YÖKDİL ne zaman açıklanacak?