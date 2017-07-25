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İzmir'de bir kadın barışmak istemediği eşinin bıçaklı saldırısına uğradı

İzmir Bayraklı'da bir kadın ayrı yaşadığı, barışma istemediği eşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunuyor

25 Temmuz 2017 Salı, 20:24:58 Güncelleme: 20:30:09 AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, barışma isteğini reddettiği eşi tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle sorunları nedeniyle bir süredir Kocaeli'de yaşayan M.G, küs olduğu eşiyle konuşmak için evine geldi.

Eşi Y. G. ile (39) bir süre konuşan M.G, barışma isteğini reddeden eşini bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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