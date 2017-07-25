İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, barışma isteğini reddettiği eşi tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle sorunları nedeniyle bir süredir Kocaeli'de yaşayan M.G, küs olduğu eşiyle konuşmak için evine geldi.

Eşi Y. G. ile (39) bir süre konuşan M.G, barışma isteğini reddeden eşini bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.