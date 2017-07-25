Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü yapılacak olan planlı elektrik kesintileri listesini paylaştı. BEDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'da bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında bakım programı çalışması süresince elektrik kesintisi yapılacak. İşte 26 Temmuz Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri listesi;

GÜVERCİNTEPE Mh., GÜL Sk., FATİH Cd., CUMHURİYET Cd., AHMET YESEVİ Cd., 38. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., GÜNER Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HUZUR Mh., OYAK SİTESİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER Mh., NACİ KASIM Sk., PREVEZE Sk., PINARLI Sk., PİRİ REİS 1 Sk., TURGUT REİS Sk., HIZIR REİS Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KANARYA Mh., ÇİL Sk., BOZDOĞAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MARMARA Mh., İHLAS Cd., 107. Sk., 105. Sk., HÜRRİYET Bul., FATİH SULTAN MEHMET Cd., YURT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES Mh., 346. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HÜRRİYET Mh., ÇATALCA YOLU Cd., MENEKŞE 2 Cd., ULUS Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAKÖY 1. KISIM Mh., ZÜBEYDE HANIM Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ

İstanbulda elektrikler saat kaçta gelecek?