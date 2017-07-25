Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın katındaki 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, Irlamaz Çayı kenarında doğal ortamına bırakıldı.





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DHA'nın haberine göre, bugün saat 18.00 sıralarında Turgutlu İlçesi Acarlar Mahallesi, Bozdağ Sokak'taki evinin bulunduğu apartmana gelen Musa Yaşar, daire kapısına yaklaştığında bir 'tıslama' sesi duydu. Biraz daha yaklaştığında yerde bir yılan olduğunu ve kendisine saldırmak üzere olduğunu fark eden Yaşar, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 metre boyundaki yılanı özel bir aparatla yakaladı. Irlamaz Çayı kenarına götürülen yılan, burada doğal ortamına bırakıldı.İş dönüşünde dairesinin kapısında yılan sürprizi ile karşılaşan Musa Yaşar, yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.