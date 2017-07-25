Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı'nda üreticinin de tüketicinin de fiyatlardan memnun olacağını söyledi.



İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkla ilgili çalışmaların yapıldığını ancak bir fiyat telaffuz edemeyeceğini belirterek, "Fiyatın ne olacağı konusunda bir şey söylemem mümkün değil. İşi rakamlarla ifade etmem ama Fakıbaba olarak, samimi bir şekilde cumhurbaşkanımızın bana direktifi herkesin mutlu olabileceği, üreticinin, tüketicinin, esnafın, kasabın, sanayicinin, üretenin herkesin dengeyi bulabileceğimiz bir sistem bulacaksın dedi. Ben de emrin olur dedim ve arkadaşlarla birlikte onun için çalışıyoruz ama kurbanda fiyatlar böyle olacak, şöyle olacak demem bana göre doğru olmaz. Biraz beklemek lazım ama şunu söyleyebilirim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak benden önceki bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bir bayrak teslim aldım. Amacım bu bayrağı en iyi şekilde, en hızlı şekilde benden sonra gelen arkadaşıma vermektir. Bu süreç içerisinde de Allah'ın izniyle takım olarak başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, hep birlikte bu halkın daha mutlu, daha sağlıklı yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Üreticinin de tüketicinin de mutlu olabileceği çalışmamız yapılıyor. Genelgelerimizde ne varsa uygulanır. Devlette devamlılık esastır. O devamlılıkta ne varsa onlar muhakkak uygulanır" ifadelerini kullandı.

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