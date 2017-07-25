TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun; HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki raporları gündemin ön sıralarına alındı.

AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için grup önerisini, Genel Kurul gündemine getirdi.

Kabul edilen öneriye göre, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun; HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki raporları gündemin birinci ve ikinci sırasına alındı.

Genel Kurulda ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi de görüşüldü.

Tanrıkulu, konuşma yapmak üzere, şimdiye kadar verdiği kanun tekliflerinden hazırladığı ruloyu oturduğu yerden kürsüye kadar açarak geldi.

"BURASI MÜSAMERE SALONU DEĞİL"

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu yapılan hiç yakışmıyor. Burası müsamere salonu değil. Burası ciddiyetin muhafaza edileceği bir yer." dedi. Aydın, daha sonra birleşime ara verdi. SezginTanrıkulu, verilen arada söz konusu ruloyu kürsünün etrafına sardı.

Aranın ardından konuşan Tanrıkulu, verdiği kanun tekliflerine ilişkin konuşmalar yaptığını anımsatarak, TBMM İçtüzüğü'nün kendilerine tanıdığı hakla, toplumun değişik kesimlerinin sorunlarını salı günü gündeme getirdiğini söyledi. Tanrıkulu, "Bunların parlamentoda konuşulmasını istemediniz. Bu nedenle verdiğim kanun tekliflerini rulo yapıp buraya getirdim." dedi. Tanrıkulu, konuşmasının ardından ruloyu, kavaslarla birlikte kürsüden kaldırdı.

Yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporun görüşülmesine geçildi.

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