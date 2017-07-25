Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde piknikten dönen öğrencileri taşıyan minibüsün elektrik direğine çapması sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartepe'deki bir mesire alanında piknik yaptıktan sonra ilçeye dönen lise öğrencilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre araçtaki 14 öğrenci ile servis sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri, tedbir amacıyla bölgedeki elektriği kesti.
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