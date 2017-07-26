Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili “Geleceğe yönelik farklı bir görevle devam etme arzusu söz konusu. Bu da Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek karardır” açıklamasını yapınca Görmez’in yeni görevi merak konusu oldu.
KULİSLERDEKİ İKİ İHTİMAL
Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Diyanet kulislerinde Görmez’in yeni kurulacak Uluslararası İslam Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak atanabileceği konuşuluyor.
Kulislerde Görmez’in yurtdışına büyükelçi olarak atanabileceği, büyükelçi olarak yurtdışında İslam’ı ve DEAŞ, Boko-Haram gibi aşırı grupların İslam’la ilgisinin olmadığını anlatacak bir pozisyona getirilebileceği de kaydediliyor.
- ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Görmez'in istifasına ilişkin bir soruya şu yanıtı vermişti: "Henüz böyle bir adım yok. Geleceğe yönelik Sayın Başkan'ın farklı bir görevle devam etme talebi söz konusu. Başkan başka bir görev istedi Başbakan ile görüşeceğiz. Bu da Sayın Başkan ile karar verilecektir. Başkan hala görevinin başında. Ancak şu an görevden alma söz konusu değil." İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
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YORUMLAR 11
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Misafir 2 dakika önceher türlü görev görmeze yakışır allah yar ve yardımcısı olsun00
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Misafir 2 dakika öncedeğerli bir insan ve verilecek görevleri hakkıyla yetine getirebilecek bi sahsiyettir00
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Misafir 3 dakika önceYok Halife olacak!Daha neler...00