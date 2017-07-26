ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Görmez'in istifasına ilişkin bir soruya şu yanıtı vermişti: "Henüz böyle bir adım yok. Geleceğe yönelik Sayın Başkan'ın farklı bir görevle devam etme talebi söz konusu. Başkan başka bir görev istedi Başbakan ile görüşeceğiz. Bu da Sayın Başkan ile karar verilecektir. Başkan hala görevinin başında. Ancak şu an görevden alma söz konusu değil."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...