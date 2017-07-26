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Mehmet Görmez'in yeni görevi ne olacak

Kulislerde Mehmet Görmez için iki ihtimal

Yeni görevi merak konusu olan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez için kulislerde iki ihtimalden söz ediliyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:06:00 Güncelleme: 09:33:12 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili “Geleceğe yönelik farklı bir görevle devam etme arzusu söz konusu. Bu da Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek karardır” açıklamasını yapınca Görmez’in yeni görevi merak konusu oldu.

KULİSLERDEKİ İKİ İHTİMAL

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Diyanet kulislerinde Görmez’in yeni kurulacak Uluslararası İslam Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak atanabileceği konuşuluyor.

Kulislerde Görmez’in yurtdışına büyükelçi olarak atanabileceği, büyükelçi olarak yurtdışında İslam’ı ve DEAŞ, Boko-Haram gibi aşırı grupların İslam’la ilgisinin olmadığını anlatacak bir pozisyona getirilebileceği de kaydediliyor.

 

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YORUMLAR 11
  • Misafir 2 dakika önce
    her türlü görev görmeze yakışır allah yar ve yardımcısı olsun
  • Misafir 2 dakika önce
    değerli bir insan ve verilecek görevleri hakkıyla yetine getirebilecek bi sahsiyettir
  • Misafir 3 dakika önce
    Yok Halife olacak!Daha neler...
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