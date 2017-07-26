TSK'nın kadın komutanları

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"ÇOCUKLUĞUMDA ASKERİ ÜNİFORMAYA HAYRANDIM"

Çocukluğundan beri üniformaya hayran olduğunu ifade eden Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral şafak Ünlü, "Çocukluğumdan beri üniformaya hayrandım. Daha önce adını bile duymadığım ilçelerde bu insanların vatan ve millet sevgisiyle görev yapmalarını çok onurlu bir davranış olarak gördüm. Bir gün, 'Savaşta Barışta Türk Ordusu' programına denk geldim. Program konuğu bayan helikopter pilotuydu.