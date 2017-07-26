ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

TSK'nın kadın komutanları

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:43:18

TSK'nın kadın komutanları: Hem hedefleri 12'den vuruyor hem annelik yapıyorlar

  • 1 TSK'nın kadın komutanları
    1 | 13

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zorlu görevler üstlenen kadın komutanlar, aldıkları sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor.

  • 2 TSK'nın kadın komutanları
    2 | 13

    Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, hedeflerini 12'den vururken, her türlü zorluğun da azimle üstesinden geliyor.

  • 3 TSK'nın kadın komutanları
    3 | 13

    Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Bakım Birlik Komutanı olan Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, hem çocuklarına annelik yapıyor, hem de tugayın araç, silah ve teçhizatını göreve hazır halde bulunduruyor. Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral Şafak Ünlü, ise her türlü hava hedefini tahrip ederek dosta güven, düşmana gözdağı veriyor.

  • 4 TSK'nın kadın komutanları
    4 | 13

    "ÇOCUKLUĞUMDA ASKERİ ÜNİFORMAYA HAYRANDIM"

    Çocukluğundan beri üniformaya hayran olduğunu ifade eden Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral şafak Ünlü, "Çocukluğumdan beri üniformaya hayrandım. Daha önce adını bile duymadığım ilçelerde bu insanların vatan ve millet sevgisiyle görev yapmalarını çok onurlu bir davranış olarak gördüm. Bir gün, 'Savaşta Barışta Türk Ordusu' programına denk geldim. Program konuğu bayan helikopter pilotuydu. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 TSK'nın kadın komutanları
    5 | 13

    Programı hayranlıkla izledim ve o gün ben subay olacağım dedim. Ailem bu kararı mutlulukla, gururla karşıladı. Mezun olduğum gün kardeşimin mutluluktan ağladığını da hiç unutmam" dedi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000