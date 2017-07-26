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Sirkeci Garı'nda patilerini üst üste atarak uzanan kediye yoğun ilgi

Sirkeci Garı'nda rahat tavırlarıyla kediyi gören vatandaşlar, kendilerini fotoğraf çektirmekten alıkoyamadı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:53:08 Güncelleme: 10:04:55 İHA

Sirkeci Garı'nda öndeki iki patisini üst üste atıp uzanarak yatan sevimli kediye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA'nın haberine göre, vatandaşların severek birlikte fotoğraf çektirdiği kedinin rahat tavrını bozmaması karşısında vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Sirkeci Garı'nda ortada uzanan siyah bir kedi vatandaşların dikkatini çekti. Öndeki iki patisini üst üste atan kedi kendisini görüntüleyenlere ve sevenlere karşı rahatını hiç bozmadı. Yol ortasında uzanan sempatik kediye turistler de ilgi gösterirken kedinin bu duruşunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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