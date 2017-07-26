İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün akılalmaz bir kaza yaşandı. Motosiklet dünyasının ‘Altın Elbiseli Adam’ olarak tanıdığı Barkın Bayoğlu ve emlak danışmanı Buğra Erdem yaşamını yitirdi.

Avrupa çıkışında gece saat 01.10’da meydana gelen kaza görgü tanıklarının iddiasına göre şöyle gelişti: Emlak danışmanı Buğra Erdem, aracıyla Anadolu yönünde seyir halindeyken birden aracını durdurarak indi ve yürüyerek karşı şeride geçti. Bu sırada köprüde motosikletiyle Avrupa yönüne seyir halinde olan Güvenli Motosiklet Sürüş Teknikleri Uzmanı Barkın Bayoğlu, Buğra Erdem’e çarptı. Kontrolü kaybeden Bayoğlu, bariyerlere çarparken motosiklet de Ortaköy ayrımındaki refüje çarparak durabildi. Erdem’in hayatını kaybettiği belirlenirken, Bayoğlu da hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"TARTIŞTIK OTOMOBİLDEN İNDİ"

Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, Buğra Erdem’in indiği otomobilde bulunan eşi Halide Yasemin Erdem, polise verdiği ifadesinde görgü tanıklarının, eşiyle tartıştıkları yönündeki beyanlarını doğruladı. Erdem’in, “Ailevi bir konu nedeniyle tartışmaya başladık. Eşim çok sinirlendi. Arabayı durdurup indi ve yürümeye başladı. Sonra da bu kaza meydana geldi” dediği öğrenildi.

ARKADAŞLARI "ALTIN ELBİSELİ ADAMI" ANLATTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki feci kazada yaşamını yitiren Barkın Bayoğlu’nu (42) arkadaşları anlattı. İşte “Altın Elbiseli Adam”ın bilinmeyen tarafları:

-Tarih düşkünüydü. İstanbul tarihine karşı çok özel bir merakı vardı. Semt isimlerini tarihsel ve mitolojik taraflarıyla, motosiklet üzerinde anlatabileceği bir belgesel hayali vardı.

-Tam bir ‘rocksever’di. Zaman zaman boynundaki fıtığın zamanında çok kafa sallamaktan olduğunu söylerdi.

-Gençliğinde alkolle ilgili büyük sıkıntılar yaşamış, kavgalara karışmış fakat 14 sene önce yaptıklarından mutsuz olduğu için alkolü hayatından çıkarmıştı.

-Çok sağlıksız olduğunu düşündüğü için kahve ve çay içmezdi.

-Çalışanlarına karşı zordu ama babacan bir tavır takınırdı. Sevgililerinden, gittikleri yerlere kadar her şeye müdahale ederdi.

-Motosiklet eğitimi almadan ve koruması tam olmadan motosiklete binenleri ekibine dahil etmezdi.

-Yakınlarına ‘Hoşçakal’ değil ‘İmha olma’ derdi.

-‘Babuş’ lafıyla özdeşleşmişti.

-Coen Kardeşler’in filmlerini özel olarak severdi