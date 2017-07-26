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GÜNDEM

Suriyeli bakkala 'ilaç' baskını

Eczacılar Odası yetkilileri ile birlikte baskın yapan ekiplerin yaptığı aramada raf görünümü verilmiş açılan gizli bölmede çok sayıda ilaç ele geçirildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:10:22 Güncelleme: 11:17:38 DHA

Mersin'de Suriyeli'nin işlettiği bakkal dükkanında yüzlerce kutu ilaç ele geçirildi

Polis, merkez Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi'nde Suriyeli Muhammed Fasih Ş. tarafından işletilen bakkal dükkanında ilaç satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, Eczacılar Odası yetkilileri ile birlikte baskın yapan ekiplerin yaptığı aramada raf görünümü verilmiş açılan gizli bölmede çok sayıda ilaç ele geçirildi. Suriye'den getirildiği belirlenen yüzlerce kutu ilaca el konularak soruşturma başlatıldı.

  • Mersim
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