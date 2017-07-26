Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 18 Temmuz'da alınmaya başlanan üniversite tercih işlemleri bugün sona erecek. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için azimle çalışarak girdiği YGS ve LYS sınavlarından aldığı sonuçlara göre tercih yapan öğrenciler, üniversite tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, üniversite (LYS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2017 LYS tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler...

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LYS TERCİH SONUÇLARI 2017

2017-2018 eğitim öğretim dönemi yükseköğretime öğrenci alımı için gerçekleştirilen LYS tercihlerinde sona gelindi. Üniversite adayları için yapılan tercih işlemleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerini yapan adaylar, tercih sonuçlarını heyecanla beklemeye başlarken, ÖSYM tarafından henüz sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmadı.

Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapıla caktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayar ak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılaca tır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr i nternet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil) , Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınma yacaktır .